Zwagerman verklapt: "Brobbey heeft dat naast zich neergelegd"

Brian Brobbey gaat zijn loopbaan mogelijk in Frankrijk vervolgen bij Stade Rennes. Thijs Zwagerman verwacht dat de transfer van de aanvaller, die eerder in de belangstelling stond van Como, wel door zal gaan.

“De constructie moet nog worden opgetuigd, maar Rennes lijkt bereid om aan de vraagprijs van Ajax te voldoen", vertelt hij op de site van ESPN. "Dat is voor Ajax een hele welkome meevaller. Deze voorbereiding werd er vanaf het eerste moment al op ingezet om Brobbey te verkopen", blikt Zwagerman terug.

"Hij kende een superteleurstellend seizoen, met maar vier competitiedoelpunten, en drukt met zijn salaris zwaar op de begroting", vervolgt hij. "Het is echt één van de topverdieners. Daar moest ruimte worden gemaakt, maar de interesse kwam aanvankelijk totaal niet op gang. Alleen Como was nadrukkelijk geïnteresseerd, maar Brobbey heeft dat meermaals naast zich neergelegd”, verklapt Zwagerman.

“Zelfs uiterste pogingen tijdens de Como Cup, waar Ajax tijdens de voorbereiding aan meedeed. Como wilde toen graag het gesprek aangaan, maar Brobbey was daar niet voor te porren. De vraag is of hij dat wel is voor Rennes, dat de afgelopen jaren een middenmoter in Frankrijk is", legt hij uit. “Binnen Ajax is wel de verwachting dat Brobbey met iets minder genoegen neemt dan aan het begin van deze zomer. Toen was het verhaal dat hij echt mikte op een club in de Europese top, of wellicht subtop. Die verwachtingen zijn in kamp-Brobbey wel iets bijgesteld.”