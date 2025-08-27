AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Zwagerman ziet Ajax-strategie veranderen: "Doen veel concessies"

Amber
bron: Tekengeld
Thijs Zwagerman
Thijs Zwagerman Foto: © Screenshot YouTube ESPN

Ajax lijkt James McConnell te gaan huren van Liverpool. De Amsterdammers lijken daarmee een nieuwe controlerende middenvelder binnen te hebben. Volgens Thijs Zwagerman is het een 'hele gewaagde zet'.

"Heitinga wilde een breker, leiderschap en iemand die de balans zou bewaken op het middenveld", zegt Zwagerman in het ESPN-programma Tekengeld. "Dat zijn eigenschappen die deze jongen niet meebrengt. Ik vind het een hele gewaagde zet van Ajax. Juist vanwege de manier waarop ze bij hem uitkomen. Het elftal ontbeert leiderschap, dat zegt zelfs aanvoerder Davy Klaassen."

Hij vervolgt: "De trainer spreekt ook een duidelijke voorkeur uit voor een type. Een type Álvarez, die was dan niet haalbaar, maar zo zijn er natuurlijk meerdere spelers op de markt." Zwagerman ziet dat Ajax van strategie is veranderd. "Dit lijkt nu het best mogelijke scenario, maar Ajax doet wel heel veel concessies aan het profiel waarnaar het in eerste instantie op zoek was. McConnell is aan de bal iets behendiger dan Álvarez, heeft een goede dribbel, raakt onder druk niet in paniek en heeft een redelijke voorwaartse pass."

"Maar dit is niet iemand niet in zijn eentje het hele middenveld bij elkaar gaat houden en dat kun je ook niet van hem verwachten", weet Zwagerman, die weet dat Ajax niet veel langer wilde wachten. "Het is een doemscenario voor Ajax om met lege handen achter te blijven. Vandaar dat er nu eerder wordt doorgeschakeld."

Ajax heeft namelijk niet veel geld te besteden. "Er is recentelijk ook simpelweg niet meer verkocht. De interesse vanuit Stade Rennais in Brobbey is gaan liggen en de sluimerende belangstelling wordt niet concreet. Vanuit Portugal zijn er verhalen dat FC Porto zich nog gaat melden voor Kenneth Taylor, maar daar is bij Ajax ook niks concreets bij bekend. Er is ook geen bod van Paris FC ontvangen op Anton Gaaei, zo hebben wij bevestigd gekregen."

"Zo lang er geen nieuwe inkomsten gegenereerd worden, kan Ajax ook niet met een zak geld de markt op voor een nieuwe ‘6'. Deze huurdeal met Liverpool bedraagt zo’n anderhalf miljoen euro. Dat is iets wat Ajax nu al kan uitvoeren, in plaats van wachten richting deadlineday en het risico lopen helemaal niks te hebben", besluit Zwagerman.

'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'

'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

Ajax transfergeruchten en nieuws
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

