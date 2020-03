Geschreven door Kevin Ligtvoet 01 mrt 2020 om 21:03

Ajax heeft opnieuw verloren en is zo zijn hele voorsprong kwijt in de Eredivisie. De ploeg van Ten Hag ging terecht onderuit in eigen huis. Kansen waren er niet echt en AZ kreeg veel te veel ruimte. Het is te hopen dat Ten Hag en de spelers het weer beter op de rit krijgen voor woensdag.

De Amsterdammers kregen de eerste kans van de wedstrijd, maar na balverlies van Daley Blind weet Boadu na al vier minuten de 0-1 te maken. De eerste 20 minuten gebeurt er niet heel veel en Ajax komt niet eens echt in de buurt van het doel van Bizot. De grootste kansen zijn voor de bezoekers en nog voor rust weet Onana nog meerdere keren de stand op 0-1 te houden. Vlak voor rust is er nog een opvallend moment: Tagliafico lijkt neergehaald te worden, maar krijgt ondanks een check van de VAR geen penalty. Ten Hag’s mannen gaan met een achterstand rusten.

Na rust komt Ajax kort even sterker uit de kleedkamer, maar na 54 minuten komt AZ er weer gevaarlijk door. Onana redt knap op een inzet van Idrissi. Nog geen tien minuten later scoort AZ wel, maar wordt het doelpunt afgekeurd na aanvallend hands van Boadu. Je zou denken dat de thuisploeg nu gewaarschuwd is, maar dat valt wel mee. Met nog een kwartier te spelen geeft Wijndal een prachtige lange bal, deze valt over Martinez heen en Idrissi maakt af. Na 80 minuten komt Klaas-Jan Huntelaar het veld in voor de net weer fitte Ziyech. De laatst genoemde is niet erg blij met deze wissel.

Ook vlak voor tijd zijn er weinig kansen aan beide kanten en zo eindigt Ajax – AZ, terecht, in 0-2. De Alkmaarders komen gelijk in punten en Ajax is enkel nog koploper op doelsaldo. Woensdag wacht de volgende opgave: FC Utrecht-uit in de KNVB Beker.