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Zwakke plek Blind gespot: "Dat is er niet beter op geworden"

Amber
bron: Voetbal International
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Ajax haalde Daley Blind deze zomer weer terug naar Amsterdam. De 36-jarige verdediger voegt flink wat ervaring toe en is nog altijd van grote waarde als spelopbouwer, zo ziet ook Sam Planting van Voetbal International. Toch ziet de journalist ook een grote zwakke plek bij Blind.

"Blind was al nooit de snelste en is dat op 36-jarige leeftijd al helemaal niet meer", stelt Planting in VI. Daardoor zijn de defensieve kwetsbaarheden van Blind de afgelopen jaren toegenomen. "Blind is nog trager geworden. Op de eerste meters moest Blind het altijd al van denkwerk, timing en anticipatie hebben. En op 36-jarige leeftijd is zijn startschot er niet beter op geworden. Vooral bij snelle counters van Girona-opponenten vormt dit herhaaldelijk een probleem. Blind ziet het allemaal nog wel, maar kan niet alles meer belopen wanneer het speltempo plots de hoogte in vliegt", analyseert Planting.

Ook de snelheid over langere afstanden is lager. "Een probleem, op de momenten dat Blind een eigen fout wil herstellen", zo wordt er geschreven. De conclusie van Planting? "Opbouwend is de 36-jarige linkspoot nog altijd een verschilmaker. Daarnaast kan hij met zijn schat aan internationale ervaring natuurlijk waardevol zijn als mentor in een jonge spelersgroep. Maar aan de defensieve zijde van de bal moet er simpelweg rekening gehouden worden met Blinds kwetsbaarheden als sprinter."

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