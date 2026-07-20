Zwakke plek Blind gespot: "Dat is er niet beter op geworden"
Ajax haalde Daley Blind deze zomer weer terug naar Amsterdam. De 36-jarige verdediger voegt flink wat ervaring toe en is nog altijd van grote waarde als spelopbouwer, zo ziet ook Sam Planting van Voetbal International. Toch ziet de journalist ook een grote zwakke plek bij Blind.
"Blind was al nooit de snelste en is dat op 36-jarige leeftijd al helemaal niet meer", stelt Planting in VI. Daardoor zijn de defensieve kwetsbaarheden van Blind de afgelopen jaren toegenomen. "Blind is nog trager geworden. Op de eerste meters moest Blind het altijd al van denkwerk, timing en anticipatie hebben. En op 36-jarige leeftijd is zijn startschot er niet beter op geworden. Vooral bij snelle counters van Girona-opponenten vormt dit herhaaldelijk een probleem. Blind ziet het allemaal nog wel, maar kan niet alles meer belopen wanneer het speltempo plots de hoogte in vliegt", analyseert Planting.
Ook de snelheid over langere afstanden is lager. "Een probleem, op de momenten dat Blind een eigen fout wil herstellen", zo wordt er geschreven. De conclusie van Planting? "Opbouwend is de 36-jarige linkspoot nog altijd een verschilmaker. Daarnaast kan hij met zijn schat aan internationale ervaring natuurlijk waardevol zijn als mentor in een jonge spelersgroep. Maar aan de defensieve zijde van de bal moet er simpelweg rekening gehouden worden met Blinds kwetsbaarheden als sprinter."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"