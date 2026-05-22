Zwakke wedstrijd Weghorst verklaart: "Hij werd wakker met koorts"
Wout Weghorst kende donderdagavond geen gelukkige wedstrijd namens Ajax in het play-offduel met FC Groningen. De ervaren spits kreeg opnieuw het vertrouwen in de punt van de aanval, maar slaagde er niet in om zijn kansen om te zetten in doelpunten. Rondom de Amsterdammer klinkt daardoor voorzichtig wat kritiek, al lijkt er mogelijk een duidelijke verklaring te zijn voor zijn optreden.
De aanvaller mocht opnieuw starten boven Kasper Dolberg en was nadrukkelijk aanwezig in de wedstrijd. Weghorst won veel duels en dook meerdere keren op in kansrijke positie. Een fraai doelpunt van de spits werd echter afgekeurd wegens buitenspel, terwijl hij later nog enkele grote mogelijkheden onbenut liet.
Na afloop van het duel kwam Ajax-watcher Lentin Goodijk de spits tegen bij het stadion van FC Volendam. "Hij vertelde dat hij koorts had gisteren. Hij werd wakker met 38,5 graden koorts. De meeste spelers willen dan overslaan, maar hij wilde het team helpen en in de basis beginnen", vertelt Goodijk in Rondje Play-Offs van Voetbal International.
Dat zou volgens de journalist mogelijk invloed hebben gehad op zijn afronding. "Misschien dat dat vijf of tien procent scheelt in de afronding. De afgekeurde goal zat er goed in, maar er waren wel een stuk of drie kansen die erin moesten. Hij gaf zelf ook aan dat hij had moeten scoren. Het mag geen excuus zijn."
