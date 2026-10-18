Zwart analyseert zwakke punten Ajax: "Dodelijk in elk elftal"

Lentin Goodijk en Pieter Zwart zagen Ajax verliezen tegen Hajduk Split. Het duo vindt niet dat men in Amsterdam gelijk in crisissferen moet belanden, maar erkent wel dat het véél beter moet.

Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International , vindt dat Ajax bijvoorbeeld tegen NEC niet slecht presteerde. "Dat was nog niet eens zo slecht. Maar dit was een hele slechte wedstrijd. De eerste helft was verder onder de ondergrens die je moet hanteren voor dit elftal."

"Het leek nergens op wat Ajax liet zien in de eerste helft", zegt Ajax-watcher Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Aan de bal was het ontzettend slordig en zonder bal was er weinig energie. Duels werden verloren. Dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen. Het is pijnlijk als je ergens naartoe wilt werken. Je laat je zo afbluffen in deze wedstrijd. Alles waar Ajax voor staat, was niet terug te zien."

Goodijk vindt ook dat het duel met Hajduk als incident gezien moet worden. "Er zat veel onduidelijkheid in het elftal. Er zat veel twijfel in de ploeg. Wel of niet doorstappen? Wel of niet een man overgeven? Ik snap dat mensen daarvan schrikken. Ajax speelde nu als een ploeg die zijn eerste wedstrijd samenspeelde."

Zwart vindt dat Ajax matig druk zet, maar gelijktijdig ook niet genoeg man achter de bal heeft om dat te kunnen dekken. "Tegenstanders kunnen ook nog altijd counteren tegen Ajax. Als Ajax de bal verliest, staan ze met vier man achter de bal. Bij Farioli waren dat er vijf."

Goodijk vindt echter niet dat dat een probleem hoeft te zijn. "Maar dan nog kun je succesvol zijn. Het wordt slecht uitgevoerd. Ze waren of niet goed voorbereid of ze herkennen situaties niet goed. Het duurde nu ook zolang voordat ze de bal terug hadden."

"Voor iedereen was het onduidelijk welke kant ze op moesten", aldus de Ajax-watcher, die daarin gesteund wordt door Zwart. "In elk elftal is het dodelijk als er twijfel of geen eenheid van denken is. Dat zie je bij Ajax terug. Een deel wil vooruit, een ander deel achteruit. Dan ontstaan er problemen."