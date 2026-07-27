Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"

Max
bron: Voetbal International
Pieter Zwart
Pieter Zwart Foto: © Voetbal International

Pieter Zwart denkt dat Caio Henrique van grote waarde gaat zijn voor Ajax. De linksback kwam eerder deze zomer over van AS Monaco. 

De linksachterpositie was vorig seizoen niet altijd een zekerheidje bij Ajax en dat hoopt Jordi Cruijff op te lossen met de komst van Henrique. "Ten opzichte van Owen Wijndal is Caio Henrique een flinke verbetering", oordeelt Zwart in Voetbal International. "Met zijn opleiding als middenvelder is hij in staat om naar de as te bewegen, maar hij beschikt ook over een uitstekende voorzet vanaf de flank."

De 28-jarige Braziliaanse verdediger moet een directe versterking zijn voor de ploeg van Míchel. "De komst van Caio Henrique illustreert de denkwijze van Ajax in deze transferperiode. Jordi Cruijff voegt aan de jonge kern spelers toe die direct presteren", aldus Zwart.

"De grootste zorg bij Caio Henrique is dat hij de laatste jaren bij AS Monaco te kampen heeft gehad met blessures", weet de hoofdredacteur van VI. "Blijft hij fit, dan is hij voor dit Ajax een directe versterking die goed gaat zijn voor veel assists."

Gerelateerd:
Tolu Arokodare

'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'

0
Tokuma Suzuki en Richairo Zivkovic

'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Caio Henrique
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'

'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'

Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"

Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie

'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'

Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"

'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws