Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"

De linksachterpositie was vorig seizoen niet altijd een zekerheidje bij Ajax en dat hoopt Jordi Cruijff op te lossen met de komst van Henrique. "Ten opzichte van Owen Wijndal is Caio Henrique een flinke verbetering", oordeelt Zwart in Voetbal International. "Met zijn opleiding als middenvelder is hij in staat om naar de as te bewegen, maar hij beschikt ook over een uitstekende voorzet vanaf de flank."

De 28-jarige Braziliaanse verdediger moet een directe versterking zijn voor de ploeg van Míchel. "De komst van Caio Henrique illustreert de denkwijze van Ajax in deze transferperiode. Jordi Cruijff voegt aan de jonge kern spelers toe die direct presteren", aldus Zwart.