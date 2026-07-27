Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"
Pieter Zwart denkt dat Caio Henrique van grote waarde gaat zijn voor Ajax. De linksback kwam eerder deze zomer over van AS Monaco.
De linksachterpositie was vorig seizoen niet altijd een zekerheidje bij Ajax en dat hoopt Jordi Cruijff op te lossen met de komst van Henrique. "Ten opzichte van Owen Wijndal is Caio Henrique een flinke verbetering", oordeelt Zwart in Voetbal International. "Met zijn opleiding als middenvelder is hij in staat om naar de as te bewegen, maar hij beschikt ook over een uitstekende voorzet vanaf de flank."
De 28-jarige Braziliaanse verdediger moet een directe versterking zijn voor de ploeg van Míchel. "De komst van Caio Henrique illustreert de denkwijze van Ajax in deze transferperiode. Jordi Cruijff voegt aan de jonge kern spelers toe die direct presteren", aldus Zwart.
"De grootste zorg bij Caio Henrique is dat hij de laatste jaren bij AS Monaco te kampen heeft gehad met blessures", weet de hoofdredacteur van VI. "Blijft hij fit, dan is hij voor dit Ajax een directe versterking die goed gaat zijn voor veel assists."
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