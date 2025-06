Zwart merkt op: "De Ajacied kan daar zijn kwaliteiten niet tonen"

Volgens Pieter Zwart van Voetbal International heeft Jong Oranje een duidelijke verbetering laten zien in hun 2-0 overwinning op Jong Oekraïne. De ploeg speelde overtuigender en toonde meer controle dan in eerdere wedstrijden.

Voor Taylor betekent de terugtrekking van Ryan Flamingo dat hij praktisch als controlerende middenvelder in een driemansdefensie moet opereren. "Vanuit die positie kan de Ajacied zijn grootste kwaliteiten - loopvermogen en bijsluiten in de vijandelijke zestien - niet of nauwelijks tonen. In plaats daarvan moet Taylor positie houden en simpel spelen", schrijft Zwart.

In de centrale zone rond Taylor duikt aanvallende middenvelder Valente regelmatig twee backs op, wat de ruimte creëert voor Taylor om toe te slaan. "Taylor profiteert van dit voorwerk door te veroveren", vervolgt hij over de aanval die Jong Oranje opzette, wat leidde tot een opvallende actie en uiteindelijk de 2-0 opleverde. "Een voorbeeld hiervan is wanneer Taylor Thomas van Bergen diep wegsteekt, waarna de spits koel blijft en de score op 2-0 brengt", aldus de VI-journalist.