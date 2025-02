Zwart onder de indruk van jonge Ajacied: "Over het algemeen goed"

Pieter Zwart is onder de indruk van de prestatie van Dies Janse in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. In de podcast VI ZSM van Voetbal International laat de journalist weten dat de jonge verdediger uitstekend presteerde aan de bal en perfect inspeelde op de opbouwprincipes van trainer Francesco Farioli.

Janse kreeg de kans in de basis vanwege het ontbreken van Ahmetcan Kaplan en Youri Baas, die ziek waren. "Ik vond dat hij het prima invulde, met name aan de bal," analyseert Zwart. Toch zag hij ook verbeterpunten. "Hij is niet de meest wendbare verdediger en had een paar keer moeite met Kulenović, die een goede indruk maakte. Hij liet zich een keer uit de rug lopen, maar over het algemeen deed hij het goed."

Zwart benadrukt vooral de rol van Janse in de opbouw. "In de eerste oefenwedstrijden zag je al dat hij begreep wat Farioli wil met de opbouw, wanneer je moet vertragen en wanneer je moet versnellen. Na de wedstrijd was Farioli daar ook het meest tevreden over. Vooral Janse en Sutalo wisten precies wie ze moesten inspelen en waar de vrije man zou ontstaan. Dat was een groot pluspunt," aldus de journalist.

Tot nu toe speelde de 19-jarige Zeeuw drie wedstrijden in de Eredivisie voor Ajax, tegen sc Heerenveen, NAC Breda en Heracles Almelo. In alle drie de duels maakte hij de 90 minuten vol. Europees mocht Janse nog niet debuteren, maar bij Jong Ajax is hij een vaste waarde. Sinds zijn overstap van Sparta Rotterdam in 2020 heeft hij zich gestaag ontwikkeld en lijkt hij steeds dichter bij een structurele plek in Ajax 1 te komen.