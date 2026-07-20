Zwart (VI): "Zij kunnen de winnaars zijn van de komst van Michel"
Ajax heeft in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 gewonnen van Olympiakos Piraeus en Pieter Zwart heeft vier conclusies getrokken naar aanleiding van die nipte overwinning. "Lucas Rosa en Maher Carrizo kunnen de winnaars zijn van de komst van Michel", schrijft Zwart.
"Lucas Rosa is een van de spelers die qua perspectief profiteert van de komst van Míchel. De Spaanse trainer bouwt graag op vanuit een zogenoemde 3+1-structuur: drie verdedigers met een controlerende middenvelder daar kort voor", begint hij. "Nieuwkomer Daley Blind rendeert in die opbouw optimaal als linker pion in de defensie", constateert Zwart.
"Míchel gebruikte hem bij Girona frequent in die rol, startend als linksback of als linker centrale verdediger", blikt hij terug. "Door de komst van Caio Henrique is het waarschijnlijk dat Blind bij Ajax in het centrum start. De logische consequentie is dat de rechtsback teruggetrokken speelt in de opbouw. Dat is de derde centrale verdediger, naast Aaron Bouwman en Blind", aldus Zwart.
"Dat past niet bij het profiel van Anton Gaaei, die het liefst als wingback langs de lijn dendert", vervolgt hij. "Lucas Rosa stevent daarom af op een basisplek. De Braziliaan versnelt het spel zelden, maar hij is wel betrouwbaar als passer. Dat past prima binnen het geduldige getik dat Míchel nastreeft", besluit Zwart.
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