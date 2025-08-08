Kick-off
Zwart wijst aan: "Dat is het grootste punt van zorg rond Jaros"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Zwart wijst aan: "Dat is het grootste punt van zorg rond Jaros"

Sara
bron: Voetbal International
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros Foto: © BSR Agency

Vitezslav Jaros is een van de nieuwkomers onder de lat bij Ajax. Pieter Zwart denkt dat de doelman veel potentie heeft, maar ziet één mankement. 

"Zocht Arne Slot op de training een extra veldspeler voor een positiespel, dan werd vorig seizoen vaak Vitezslav Jaros uitverkozen. Dat zegt iets over de meevoetballende kwaliteiten van de Tsjechische goalie, die Ajax huurt van Liverpool", begint Zwart zijn analyse positief in Voetbal International. "Tijdens de voorbereiding toont Jaros aan dat hij ook beschikt over goede reflexen."

"Het grootste punt van zorg rond Jaros is zijn vermogen om de verdediging aan te sturen. Vorig seizoen is dat een grote kwaliteit van Remko Pasveer geweest. Voor de onervaren nieuwe goalie zal dat lastiger zijn", concludeert Zwart. 

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Vitezslav Jaros
