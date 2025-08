Zwart wijst kwetsbaarheid Ajax aan: "Als je hem daar ziet spelen"

Het spel van Ajax was in de wedstrijden tegen Celtic en Como nog niet om over naar huis te schrijven. Vooral op de nummer zes positie ligt het helemaal open, merken Freek Jansen en Pieter Zwart op in Rondje Transfers .

"Als je gister ook zo'n Fitz-Jim ziet, dat is niet de nummer zes die daar de ploeg neer gaat zetten", begint Jansen. "Ze hebben Mokio, die heeft het op zich bij vlagen oké gedaan. Hij heeft natuurlijk wel echt kwaliteiten, alleen die is niet echt bezig met wat er allemaal in zijn rug gebeurt", valt Zwart hem bij.

"Als jij de enige nummer zes bent, zoals Ajax nu speelt, dan word je heel erg kwetsbaar", vervolgt hij. "Als je met hem daar wil spelen, moet je er iemand naast zetten die wel de organisatie bewaakt."

"Berghuis gaf het ook al aan in een interview met VI Pro, dat ze wel echt iemand missen die daar alles neerzet. Vorig jaar hadden ze dat natuurlijk met Pasveer en Henderson. Mokio is met van alles bezig, maar zeker niet met de organisatie. De nummer zes positie is waar het wel echt open ligt bij Ajax", besluit Zwart.