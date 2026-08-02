Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Oscar Gloukh lijkt onder trainer Míchel helemaal op te leven. In de ruime 4-1 overwinning op Vojvodina maakte de middenvelder een hattrick en volgens Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart is dat geen toeval.

Volgens Zwart profiteert Gloukh van zijn nieuwe rol binnen het elftal. "Voor Gloukh is de komst van Míchel een bevrijding. Hij wordt defensief behoorlijk ontlast en dat betaalt hij terug met rendement."

De analist zag vooral bij de 3-1 hoe het zelfvertrouwen van de Israëliër terug is. "Op aangeven van Berghuis schiet Gloukh met buitenkant rechts raak."

Zwart wijst erop dat de speelstijl van Míchel beter aansluit bij de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder. "Met die goal toont hij de technische kwaliteiten die na zijn bemoedigende start in de Johan Cruijff Arena lang zijn ondergesneeuwd. Nu Gloukh onder een nieuwe trainer speelt in een stijl die gericht is op combinatiespel in kleine ruimtes, komt naar voren dat hij rond het strafschopgebied soms kan toveren."

Toch ziet Zwart nog wel een verbeterpunt in het spel van de Ajacied. "Al zorgt Gloukh in de eerste helft ook voor ergernis bij Míchel, door risico te nemen in een situatie waar dat niet moet. Die balans in zijn spel moet nog steeds verbeteren."

Ook bij zijn derde treffer viel volgens Zwart vooral zijn timing en gevoel voor ruimte op. "Met zijn derde doelpunt toont Gloukh nogmaals zijn gevoel om in het strafschopgebied de ruimte te vinden."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws