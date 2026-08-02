Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International
Pieter Zwart in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Oscar Gloukh lijkt onder trainer Míchel helemaal op te leven. In de ruime 4-1 overwinning op Vojvodina maakte de middenvelder een hattrick en volgens Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart is dat geen toeval.

Volgens Zwart profiteert Gloukh van zijn nieuwe rol binnen het elftal. "Voor Gloukh is de komst van Míchel een bevrijding. Hij wordt defensief behoorlijk ontlast en dat betaalt hij terug met rendement."

De analist zag vooral bij de 3-1 hoe het zelfvertrouwen van de Israëliër terug is. "Op aangeven van Berghuis schiet Gloukh met buitenkant rechts raak."

Zwart wijst erop dat de speelstijl van Míchel beter aansluit bij de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder. "Met die goal toont hij de technische kwaliteiten die na zijn bemoedigende start in de Johan Cruijff Arena lang zijn ondergesneeuwd. Nu Gloukh onder een nieuwe trainer speelt in een stijl die gericht is op combinatiespel in kleine ruimtes, komt naar voren dat hij rond het strafschopgebied soms kan toveren."

Toch ziet Zwart nog wel een verbeterpunt in het spel van de Ajacied. "Al zorgt Gloukh in de eerste helft ook voor ergernis bij Míchel, door risico te nemen in een situatie waar dat niet moet. Die balans in zijn spel moet nog steeds verbeteren."

Ook bij zijn derde treffer viel volgens Zwart vooral zijn timing en gevoel voor ruimte op. "Met zijn derde doelpunt toont Gloukh nogmaals zijn gevoel om in het strafschopgebied de ruimte te vinden."

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"

0
Zakaria Labyad raakt zwaar geblesseerd

'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"

Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"

'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"

'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'

Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare

Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"

'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'

'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws