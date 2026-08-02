Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"
Oscar Gloukh lijkt onder trainer Míchel helemaal op te leven. In de ruime 4-1 overwinning op Vojvodina maakte de middenvelder een hattrick en volgens Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart is dat geen toeval.
Volgens Zwart profiteert Gloukh van zijn nieuwe rol binnen het elftal. "Voor Gloukh is de komst van Míchel een bevrijding. Hij wordt defensief behoorlijk ontlast en dat betaalt hij terug met rendement."
De analist zag vooral bij de 3-1 hoe het zelfvertrouwen van de Israëliër terug is. "Op aangeven van Berghuis schiet Gloukh met buitenkant rechts raak."
Zwart wijst erop dat de speelstijl van Míchel beter aansluit bij de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder. "Met die goal toont hij de technische kwaliteiten die na zijn bemoedigende start in de Johan Cruijff Arena lang zijn ondergesneeuwd. Nu Gloukh onder een nieuwe trainer speelt in een stijl die gericht is op combinatiespel in kleine ruimtes, komt naar voren dat hij rond het strafschopgebied soms kan toveren."
Toch ziet Zwart nog wel een verbeterpunt in het spel van de Ajacied. "Al zorgt Gloukh in de eerste helft ook voor ergernis bij Míchel, door risico te nemen in een situatie waar dat niet moet. Die balans in zijn spel moet nog steeds verbeteren."
Ook bij zijn derde treffer viel volgens Zwart vooral zijn timing en gevoel voor ruimte op. "Met zijn derde doelpunt toont Gloukh nogmaals zijn gevoel om in het strafschopgebied de ruimte te vinden."
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