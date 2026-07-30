Zwart ziet grootste uitdaging voor Ajax: "Zal daarnaar zoeken"

Ajax begint onder trainer Míchel met grote ambities aan het nieuwe seizoen. Na de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur is de landstitel weer het doel en moet dat bovendien gepaard gaan met dominant voetbal. Voetbal International -hoofdredacteur Pieter Zwart ziet echter ook waar de grootste uitdaging voor de Amsterdammers ligt.

Volgens Zwart beschikt Ajax momenteel nog over te weinig spelers die zonder bal diepgang kunnen creëren. "De grootste uitdaging voor Ajax ligt in het vertalen van dit balbezit naar concrete doelkansen. Míchel concludeerde dat diepgang zonder bal kon helpen bij onvoorspelbaar aanvalsspel, maar in zijn huidige basiselftal staan weinig spelers met die kwaliteit. Ajax zal daarnaast zoeken naar aankopen die met een individuele actie openingen forceren. Vooralsnog is Míchel voor dribbels erg afhankelijk van Mika Godts."

Ook zonder bal ziet Zwart duidelijke tactische keuzes van de Spaanse trainer. Ajax zet regelmatig hoog druk, maar wisselt dat af met een meer afwachtende organisatie. "Ajax zet onder Míchel in fases hoog druk. In dat scenario stappen soms beide vleugelaanvallers door naar het centrum. Vaker zal Ajax vanuit 4-4-2 zoeken naar drukmomenten. In die structuur speelt de aanvallende middenvelder naast de spits. Dit voorste duo start ten hoogte van de controlerende middenvelder van de tegenstander. Voor Oscar Gloukh, die niet uitblinkt in defensieve arbeid, is die tactiek ideaal."

Tijdens een openbare training zag Zwart hoe Míchel zijn ploeg tot in detail instrueerde bij het drukzetten. "Een openbare training leert tot in detail wat Míchel vanuit die organisatie van zijn elftal verwacht. Ajax slijpt aan twee patronen om te jagen. Bij de eerste variant stapt een van de buitenspelers diagonaal door. De instructie is om in ieder geval passes door de as onmogelijk te maken. ‘Close the middle’, schreeuwt Míchel meerdere keren over het trainingsveld."