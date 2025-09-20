Zwart ziet tekortkoming bij Heitinga: "Een teken van naïviteit"

Pieter Zwart van Voetbal International ziet hoe PSV en Ajax worstelen met tegenstanders in een 5-3-2-formatie. Telstar, Union Sint-Gillis en Inter bewezen dat al. Volgens hem brengt dit systeem vier specifieke uitdagingen met zich mee, terwijl Eredivisie-clubs vooral gewend zijn aan varianten van 4-3-3.

Het eerste probleem: tegen een 5-3-2 staat het middenveld vast. "Voor Union en Inter was het niet ingewikkeld om een vaste bewaker te koppelen aan de middenvelders van PSV en Ajax. Net als bij PSV zijn er weinig lijntjes richting het middenveld en is de bal vooral rondgespeeld in niet kansrijke zones. Net als Schouten en Veerman krijgen Youri Regeer en Kenneth Taylor weinig ruimte om het spel te verdelen", verklaart Zwart.

De VI-journalist noemt het tweede probleem: het een-tegen-een verdedigen. "In de Eredivisie staan centrale verdedigers praktisch altijd met zijn tweeën tegenover één spits. Dat is anders tegen 5-3-2. Tegen twee spitsen kan één foutje direct fataal zijn, door een gebrek aan rugdekking", vertelt hij.

"Opvallend is dat Bosz en Heitinga weinig moeite doen om hun centrale verdedigers te helpen met aanpassingen. Het is niet verboden om bijvoorbeeld een middenvelder defensief terug te halen naar de laatste lijn, om daar toch een vrije verdediger te houden. Positief uitgelegd is het een teken van lef om in grote delen van de wedstrijd een-op-een te verdedigen. Negatief uitgelegd is dat een teken van naïviteit", gaat hij verder.

Het derde punt volgens Zwart is het verschil in fysieke kracht. "Vier van de vijf tegendoelpunten van PSV en Ajax zijn deze week gevallen vanuit standaardsituaties. Drie corners en een penalty hebben de uitslag bepaald. Dat dit uitgerekend tegen 5-3-2 gebeurt, is niet toevallig. Teams in dit systeem missen ten opzichte van een 4-3-3 échte vleugelspelers. Over het algemeen zijn dat technische spelers, die het niet moeten hebben van hun fysieke vermogen. Voor Nederlandse trainers is het niet gebruikelijk om in de opstelling rekening te houden met deze uitdaging", legt hij uit.

Tot slot belicht de VI-journalist het laatste punt: ruimtes herkennen. "Aanvallend is de grootste uitdaging tegen opponenten met vijf verdedigers het herkennen van ruimtes. En in het verlengde daarvan: lastige keuzes forceren. In eerste instantie liggen de ruimtes tegen een 5-3-2 bij de vleugelverdedigers. Die krijgen in de opbouw vaak wat ruimte, omdat de wingbacks niet meteen helemaal doorstappen", schrijft hij.

"De beste kansen voor PSV in de tweede helft beginnen met Salah-Eddine en Sergiño Dest, die als backs naar de binnenkant bewegen. Dat laat zien dat een 5-3-2-formatie met een goed plan aan het wankelen gebracht kan worden. Aan Ajax en PSV de taak om tactisch snel te leren. In de Champions League gaan beide teams namelijk onvermijdelijk tegenstanders treffen met een soortgelijke organisatie", aldus Zwart.