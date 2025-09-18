AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Zwartkruis kraakt Heitinga: "Snap niet dat je hem op de bank zet"

bron: Voetbal International
Simon Zwartkruis
Simon Zwartkruis Foto: © Pro Shots

Simon Zwartkruis vindt het bijzonder dat Josip Sutalo dinsdagavond op de bank begon. Volgens de journalist had Ajax de verdediger goed kunnen gebruiken tegen 

Ajax werd twee keer geklopt uit een hoekschop en volgens Zwartkruis had Ajax dat kunnen weten. "Het is geen nieuws dat Inter heel veel grote en sterke gasten heeft en goed is in de lucht. Dan snap ik niet dat je Sutalo op de bank zet", stelt hij bij Voetbal International. "Hij kon geen negentig minuten spelen, maar daar zou ik dan toch mee beginnen. Dan heb je wat meer een weerwoord en dat was bij die corners wel van pas gekomen."

Zwartkruis zag John Heitinga niet de goede keuze maken. "Heitinga wilde benen tegenover het fysieke spel van Inter zetten, maar dan leg je het toch al redelijk snel af", weet hij. "Je kunt er ook voor kiezen om voor voetbal te kiezen, uit de duels te blijven, niet achter ze aan te gaan lopen en zelf proberen het initiatief te nemen. Degenen die dat zouden kunnen brengen, zaten zo’n beetje allemaal op de bank. Daar heeft ook mee te maken."

