Geschreven door Jordi Smit 29 jul 2020 om 13:07

© Proshots

Ajax kijkt met het vertrek van Hakim Ziyech en het mogelijk kwijtraken van Nicolás Tagliafico logischerwijs naar Alkmaar, waar AZ vorig jaar een uitstekend seizoen kende. De Alkmaarders lijken echter niet bereid om spelers naar Ajax te laten vertrekken, zo stelt AZ-watcher Simon Zwartkruis in gesprek met Voetbal International.

De Amsterdammers zouden volgens Zwartkruis wel in staat zijn om spelers als Calvin Stengs en Myron Boadu naar de club te halen, maar AZ is simpelweg niet bereid om te praten. “Ajax zou het financieel makkelijk op tafel kunnen leggen, maar Max Huiberts is daar heel duidelijk in geweest. Ze verkopen liever niet binnen Nederland. Dan maak je de concurrentie sterker, en dat willen ze niet.”

Een van de interessante AZ-spelers is Owen Wijndal, die als linksback afgelopen seizoen van zich liet horen. De voetballer zou voor Ajax een goede optie zijn als Tagliafico de club onverhoopt vaarwel zegt. “Wijndal zou een typische Ajax-speler kunnen zijn. Ajax heeft hem als tiener al eens benaderd. Toen hij hij ‘nee’ gezegd. Hij koos duidelijk voor AZ, ook vanwege het perspectief”, aldus Zwartkruis.