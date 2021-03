Geschreven door Jessica Westdijk 12 mrt 2021 om 20:03

Ajax won donderdagavond met 3-0 van Young Boys. De Zwitserse media waren onder de indruk van Ajax, zo blijkt uit de kranten van vrijdag.

“Ajax drei Klaassen besser”, kopte Blick Sport ludiek. De kop was een mooie verwijzing naar de 3-0 zege en de belangrijke openingsgoal van Davy Klaassen. In het artikel zelf schrijft de krant: “Ajax was minstens één klasse beter. Young Boys hield een uur stand, maar daarna ging het hard in Amsterdam. Tadić speelde geweldig en ook Neres speelde sterk. Al moeten we ook complimenten geven aan Guillaume Faivre. Hij redde knap op pogingen van Antony en Nico Tagliafico. Zonder hem was het zeker minstens 5-0 geworden.”

Ook de Tages-Anzeiger is lovend over Ajax. In de vorige ronde wist Young Boys het Bayer Leverkusen van Peter Bosz uit te schakelen, maar de Zwitserse krant zag dat Ajax van een heel ander niveau was: “Young Boys was kansloos. Het moet erkennen dat Ajax van een heel ander niveau is dan Leverkusen.”