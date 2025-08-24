Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Zwitserse topclub meldt zich bij Ajax voor Ahmetcan Kaplan'

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © Pro Shots

FC Basel heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor een tijdelijke overname van Ahmetcan Kaplan. De Zwitserse landskampioen wil de 22-jarige Turkse verdediger huren met een optie tot koop.

Ajax, dat eerder in de transferperiode nog hoopte op een definitieve verkoop, is inmiddels bereid om mee te werken aan een huurconstructie, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De Amsterdammers mikten aanvankelijk op een transfersom van zo’n zes miljoen euro. Onder andere het net gepromoveerde FC Köln haakte daardoor af en koos voor Rav van den Berg van Middlesbrough als alternatief. De belangstelling van Galatasaray, de Turkse kampioen, is op de achtergrond nog altijd aanwezig.

Kaplan kwam drie jaar geleden voor bijna tien miljoen euro over van Trabzonspor, maar heeft onder trainer John Heitinga nauwelijks uitzicht op speeltijd. De verdediger mag vertrekken om elders ritme en vertrouwen op te doen.

FC Basel speelt komende woensdag de return in de Champions League-play-off tegen FC Kopenhagen. De heenwedstrijd in Zwitserland eindigde in 1-1. De Zwitserse transfermarkt sluit op dinsdag 9 september, een week later dan in Nederland.

Ahmetcan Kaplan Ajax transfergeruchten en nieuws
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
