'Zwitserse topclub meldt zich bij Ajax voor Ahmetcan Kaplan'

FC Basel heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor een tijdelijke overname van Ahmetcan Kaplan. De Zwitserse landskampioen wil de 22-jarige Turkse verdediger huren met een optie tot koop.

Ajax, dat eerder in de transferperiode nog hoopte op een definitieve verkoop, is inmiddels bereid om mee te werken aan een huurconstructie, zo meldt het Algemeen Dagblad.

De Amsterdammers mikten aanvankelijk op een transfersom van zo’n zes miljoen euro. Onder andere het net gepromoveerde FC Köln haakte daardoor af en koos voor Rav van den Berg van Middlesbrough als alternatief. De belangstelling van Galatasaray, de Turkse kampioen, is op de achtergrond nog altijd aanwezig.

Kaplan kwam drie jaar geleden voor bijna tien miljoen euro over van Trabzonspor, maar heeft onder trainer John Heitinga nauwelijks uitzicht op speeltijd. De verdediger mag vertrekken om elders ritme en vertrouwen op te doen.

FC Basel speelt komende woensdag de return in de Champions League-play-off tegen FC Kopenhagen. De heenwedstrijd in Zwitserland eindigde in 1-1. De Zwitserse transfermarkt sluit op dinsdag 9 september, een week later dan in Nederland.